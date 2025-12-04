O Brasil vive um daqueles momentos em que a história parece hesitar entre o avanço e o retrocesso. A polarização - essa doença crônica que contaminou a vida pública - não é mais simples divergência de ideias, mas um ambiente tóxico onde paixões exaltadas substituem a razão. No lugar do debate qualificado, florescem ressentimentos, simplificações grotescas e a confortável ilusão de que basta apontar culpados para resolver problemas que se arrastam há décadas. O País está refém da lógica binária do “nós contra eles”, um atalho perigoso que empobrece a política e impede qualquer construção séria de futuro.

O Brasil precisa, com urgência, de uma ruptura - não a ruptura destrutiva que os extremos vendem, mas a ruptura da maturidade. Precisamos virar a página da política de curtíssimo prazo, movida por cálculos eleitorais, para reencontrar a figura rara e indispensável: o estadista. Aquele que pensa grande, que enxerga além do ciclo eleitoral, que sabe que governar é, acima de tudo, construir um projeto de País.

Essa mudança de rota é indispensável porque o País carece de um projeto desenvolvimentista sólido, tecnicamente consistente e moralmente sustentável. Um projeto capaz de integrar infraestrutura, educação, segurança pública, inovação científica e, sobretudo, um olhar estratégico para a Amazônia - nossa fronteira mais importante no século XXI. A região concentra uma biodiversidade única, um patrimônio hídrico incomparável e a maior reserva de minerais estratégicos do planeta, destacando-se as terras raras, hoje fundamentais para tecnologias de ponta. Transformar essa riqueza em prosperidade exige muito mais que discursos emotivos: exige planejamento sério, segurança jurídica, investimento pesado em ciência e, acima de tudo, uma política que olhe para 2050, não para a próxima eleição.