O Rio Batalha ganhará, neste domingo (30), um grande reforço na preservação ambiental. Começa ali o maior plantio já promovido pelo Instituto Ambiental Viva Batalha: 5 mil mudas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado serão inseridas para ampliar a faixa de proteção às margens do rio. A ação ocorre justamente em um dos trechos mais sensíveis da bacia, a menos de mil metros do ponto de captação de água que abastece Bauru.

A área que será reflorestada e receberá as primeiras 1.200 mudas integra o futuro Harmonis, um empreendimento premium do Destino Guestier, considerado o maior bairro planejado do Centro-Oeste Paulista. Situada em Piratininga, a área estava degradada pela presença de gado.

De acordo com o vereador Márcio Teixeira (PL), idealizador do Instituto, esse plantio marca os quatro anos de ações da entidade pela preservação do Rio Batalha. As espécies que serão plantadas (ipês, angicos, pau-brasil, pitanga, gabiroba, entre outras) foram pensadas para recompor o ambiente natural e atrair fauna, formando um ecossistema completo ao longo das margens, explica ele.

Há três anos, o Destino Guestier é parceiro ativo da Associação Viva Batalha, entidade que atua na recuperação do rio e na mobilização comunitária. "O Harmonis é integrado à natureza e possui quatro nascentes que alimentam diretamente o Rio Batalha. O empreendimento terá uma extensa área verde preservada, incluindo as áreas recuperadas, com trilhas, lagos, matas fechadas e espaços de convivência", ressalta José Miguel Lupi Alves Caetano, promotor do Destino Guestier.

O ponto de encontro do evento será às 7h30, na avenida Mário Ranieri, 4-45, na lateral do condomínio Shangri-lá. De lá, seguem para a área, onde haverá um com café comunitário (cada participante leva um prato para ser compartilhado), música ambiente com Ed Santos e momentos de integração antes do início do plantio, marcado para as 9h.