Parece impossível passar um dia sem ver mais um artigo sobre o que a inteligência artificial vai revolucionar. Nos últimos meses, os temas variaram de desenvolvimento farmacêutico e setor editorial à remoção de minas terrestres e até aos sistemas de esgoto. Paralelamente, surgem diversas outras opiniões sobre como a IA vai, em última instância, afetar a humanidade, desde previsões de que a tecnologia vai salvar o mundo até alertas de que pode selar o nosso destino.

Seja você um entusiasta da IA ou um cético em relação a ela, uma coisa é certa: quando o assunto é inteligência artificial, todos os sistemas estão a todo vapor. Mas, embora a IA tenha potencial para gerar transformações positivas em uma escala que mal conseguimos imaginar, será que essa corrida desenfreada é realmente a melhor forma de chegar lá?

Eu defendo um caminho diferente: uma abordagem mais gradual, refletida e intencional, que garanta aos trabalhadores um lugar à mesa. Essa filosofia estimula o desenvolvimento de uma IA pensada como uma força que potencializa as capacidades humanas, permitindo que as pessoas realizem mais do que seriam capazes sozinhas, e mais do que a própria IA conseguiria sem elas.