Sentado no sofá de casa, ao lado da namorada, um coletor de recicláveis de 48 anos foi vítima de tentativa de homicídio, no Jardim Ivone, em Bauru, no início da madrugada desta quarta-feira (12). Ele sofreu perda de massa encefálica e está intubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina na região quando foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância do Samu ao Pronto-Socorro Central.

Ainda de acordo com o BO, os policiais militares conversaram com populares que denunciaram um possível autor. A pessoa em questão estaria ameaçando de morte, com frequência, o coletor de recicláveis, consta do documento. No cenário do crime permaneceram vestígios de sangue e um projétil caído no chão do corredor.