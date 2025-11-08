“Já era... matei”. Foi com essa frase que um preso de 24 anos anunciou a morte de outro detento, com quem convivia na mesma cela, na manhã deste sábado (8), na Penitenciária 1 de Balbinos (a 73 quilômetros de Bauru). O homicídio ocorreu por volta das 7h, quando policiais penais ouviram gritos vindos do interior do presídio.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ao chegarem ao local, encontraram o homem de 37 anos caído no chão, com lesões na boca e um pedaço de pano enrolado no pescoço. Ele já estava morto, consta do documento.

Segundo o registro policial, outro preso que estava na mesma cela assumiu ter cometido sozinho o assassinato, afirmando que enforcou a vítima e, após ela desmaiar, a agrediu com pisões em sua cabeça. Um terceiro detento também estava no local, mas negou participação no crime.