Um homem morreu vítima de atropelamento na madrugada desta sexta-feira (31), por volta da 1h, ao tentar atravessar a pista principal do quilômetro 343 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Interior–Capital, em Bauru. O local fica nas proximidades do Parque Vista Alegre. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Conforme registro da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), uma Montana branca trafegava pela pista quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista se deparou, inesperadamente, com um andarilho atravessando a via. Diante da situação, sem tempo hábil para realizar manobra de desvio ou frenagem, a Montana o atropelou. O óbito foi constatado no local.

Ainda segundo a Artesp, o impacto projetou o corpo da vítima para o canteiro central, onde permaneceu imóvel. Após o acidente, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, que posteriormente se chocou contra a barreira de concreto, ficando imobilizado sobre a alça de saída da rodovia. O motorista não ficou ferido, e o caso ainda será apurado. O boletim de ocorrência não havia sido registrado até o horário da publicação desta reportagem.