Bauru: Força Tática da PM apreende cerca de R$ 50 mil em cocaína

Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, no início da noite desta segunda-feira (27), em Bauru, jovem de 20 anos com cerca de 4.500 pinos com cocaína avaliados em aproximadamente R$ 50 mil, além de R$ 7,5 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, ele já tinha passagem anterior pelo mesmo crime.
Segundo o registro policial, durante patrulhamento, por volta das 18h20, os policiais militares abordaram o suspeito quando ele se preparava para entrar em um carro de aplicativo na rua Benedito Daniel, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima.
Com ele, foram encontrados R$ 7,5 mil em dinheiro, valor que ele revelou ser resultado do "fechamento" da venda de drogas no bairro. Questionado, ainda conforme a polícia, o jovem admitiu que havia entorpecentes em sua residência, na Vila Seabra.
No endereço, a equipe localizou cerca de 4.500 pinos com cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 50 mil, além de dois celulares e anotações sobre o comércio ilegal. O jovem foi apresentado no plantão policial e autuado em flagrante por tráfico, ficando à disposição da Justiça.