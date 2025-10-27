Morre funcionário da Emdurb que caiu de andaime na Rodoviária

Morreu nesta segunda-feira (27) o funcionário da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb), que caiu de um andaime enquanto trabalhava no Terminal Rodoviário de Bauru, conforme o JCNET publicou no último dia 21.

Em nota enviada, a Emdurb informou sobre o falecimento do colaborador Edmilson Vieira Bueno, 58 anos, ocorrido nesta segunda (27) .

“O Sr. Edmilson integrou nossa equipe com dedicação, responsabilidade e companheirismo, deixando um legado de trabalho exemplar e amizade entre todos os colegas. Neste momento de dor, a Emdurb manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, prestando toda solidariedade e apoio necessários”, informa a nota.