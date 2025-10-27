Morre funcionário da Emdurb que caiu de andaime na Rodoviária

Morreu nesta segunda-feira (27) o funcionário da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb), que caiu de um andaime enquanto trabalhava no Terminal Rodoviário de Bauru, conforme o JCNET publicou no último dia 21.
Em nota enviada, a Emdurb informou sobre o falecimento do colaborador Edmilson Vieira Bueno, 58 anos, ocorrido nesta segunda (27) .
“O Sr. Edmilson integrou nossa equipe com dedicação, responsabilidade e companheirismo, deixando um legado de trabalho exemplar e amizade entre todos os colegas. Neste momento de dor, a Emdurb manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, prestando toda solidariedade e apoio necessários”, informa a nota.
As causas do acidente estão sendo investigadas.
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) também publicou uma nota de pesar: Nossos sentimentos mais sinceros à família, aos amigos e aos colegas de trabalho que conviviam com Edmilson diariamente.
O Sinserm permanece ao lado da família de Edmilson, das colegas de trabalho e de todos os servidores municipais que exercem suas funções com compromisso, sob condições dignas e seguras. E reafirma que não descansará enquanto não houver completa elucidação deste grave episódio e aplicação das medidas que garantam que nenhum outro trabalhador seja colocado à morte por descuido administrativo. Que descanse em paz, Edmilson. E que sua partida nos impeça, de uma vez por todas, de ignorar ou normalizar a precariedade que ceifa vidas dentro do serviço público.
Relembre o caso
O pedreiro auxiliava na reforma do refeitório da rodoviária quando sofreu a queda de aproximadamente 2,5 metros no último dia 21 de outubro. Com traumatismo craniano, ele foi levado em estado crítico ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) e, posteriormente, transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB).
De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), o trabalhador não utilizava equipamento de segurança e estava em um andaime em condições irregulares, sem travas adequadas nas rodas e sem a estabilidade mínima exigida pelas normas.
O sindicato acrescenta que o funcionário subiu na plataforma depois que outro colega se recusou, justamente por considerar a estrutura insegura.
Familiares também relataram em redes sociais que o trabalhador possui restrições médicas que foram ignoradas, além de que nenhum responsável pela Emdurb o teria acompanhado na ambulância até o hospital.
Em nota, a Emdurb informou que o colaborador foi acompanhado, na ambulância, por outro funcionário até o hospital e que na hora do acidente ele estava acompanhado de outros colegas e foi prontamente socorrido pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.
"A Emdurb segue acompanhando de perto o estado de saúde do colaborador e permanece confiante em sua recuperação. As causas do incidente estão sendo apuradas internamente", disse a empresa.
Para o sindicato, o silêncio da Prefeitura e da Emdurb diante do episódio é inaceitável. "Acidentes como este não são fatalidades, mas consequências previsíveis da omissão, da falta de fiscalização e do desrespeito às regras básicas de proteção do trabalhador", afirmou em nota publicada em seu site.