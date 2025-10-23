Desaparecido há 11 meses, carro de idosos é encontrado em Bauru

Desde 30 de novembro do ano passado, um casal de idosos de 81 e 79 anos, moradores de Vera Cruz, na região de Marília, tentava recuperar o Honda Fit que, finalmente, foi localizado em Bauru na tarde desta quarta-feira (22).

O veículo havia sido comprado em Ibitinga por um mecânico, que pagou R$ 19 mil, valor considerado abaixo do mercado. O profissional, que poderá responder por receptação culposa, foi abordado após uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento, pesquisar a placa e constatar a queixa de apropriação indébita registrada contra o carro.

O Honda Fit desapareceu no dia em que os idosos o emprestaram para a filha, de 43 anos, que havia passado recentemente por uma cirurgia na cabeça em decorrência de um AVC. Ela, por sua vez, entregou o carro a um homem que conhecia havia cerca de dois meses, sob a alegação de que ele precisava fazer algumas entregas.