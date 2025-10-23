Desaparecido há 11 meses, carro de idosos é encontrado em Bauru

Desde 30 de novembro do ano passado, um casal de idosos de 81 e 79 anos, moradores de Vera Cruz, na região de Marília, tentava recuperar o Honda Fit que, finalmente, foi localizado em Bauru na tarde desta quarta-feira (22).
O veículo havia sido comprado em Ibitinga por um mecânico, que pagou R$ 19 mil, valor considerado abaixo do mercado. O profissional, que poderá responder por receptação culposa, foi abordado após uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento, pesquisar a placa e constatar a queixa de apropriação indébita registrada contra o carro.
O Honda Fit desapareceu no dia em que os idosos o emprestaram para a filha, de 43 anos, que havia passado recentemente por uma cirurgia na cabeça em decorrência de um AVC. Ela, por sua vez, entregou o carro a um homem que conhecia havia cerca de dois meses, sob a alegação de que ele precisava fazer algumas entregas.
O indivíduo não devolveu mais o veículo e disse à filha que o carro havia quebrado na rodovia. A concessionária teria levado o Honda Fit com guincho a uma oficina, sem que ele soubesse informar se em Botucatu ou Bauru. Dez dias depois, o casal registrou boletim de ocorrência porque o homem passou a pedir dinheiro para pagar o conserto do automóvel. O idoso chegou a fazer um Pix de R$ 1.700,00. Como posteriormente nenhum outro contato foi feito, as vítimas entenderam que tinham caído em um golpe.
As vítimas descobriram também se que ele era acusado de outros casos semelhantes. Enquanto buscavam o veículo — único meio de locomoção do casal — marido e mulher receberam uma multa do DER: o Honda Fit foi flagrado trafegando acima da velocidade permitida na Rodovia Marechal Rondon, em Bauru. Outro boletim de ocorrência foi registrado.
O último registro, nesta quarta-feira, confirma que o Honda Fit foi liberado às vítimas após a localização pela Polícia Militar. A Polícia Civil seguirá investigando o caso, registrado sob os crimes de apropriação indébita, estelionato, receptação e localização e apreensão de veículo.