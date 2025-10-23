PM resgata cinco crianças em situação de abandono e mãe é presa

Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22) em Jaú e sensibilizou a população. Cinco crianças foram encontradas pelos policiais do 27º Batalhão em situação de abandono em uma residência. A ação rápida e sensível dos policiais garantiu a segurança dos menores e resultou na prisão em flagrante da mãe, por abandono de incapaz.

A corporação foi acionada após uma denúncia anônima. Ao chegar ao endereço, a equipe foi recebida por uma menina de 8 anos, que relatou estar sozinha com os irmãos. Dentro da casa, os policiais encontraram outras três crianças — um menino de 10 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e duas meninas, de 6 e 4 anos — além de constatarem a ausência de qualquer responsável.

Durante a vistoria, a equipe identificou condições precárias de higiene e a completa falta de alimentos. A menina mais velha contou que havia preparado arroz — o único alimento disponível — para alimentar os irmãos, que estavam com fome. Sensibilizados, os policiais compraram duas pizzas e garantiram que as crianças tivessem um jantar digno enquanto aguardavam o apoio das autoridades competentes.