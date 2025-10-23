PM resgata cinco crianças em situação de abandono e mãe é presa

Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22) em Jaú e sensibilizou a população. Cinco crianças foram encontradas pelos policiais do 27º Batalhão em situação de abandono em uma residência. A ação rápida e sensível dos policiais garantiu a segurança dos menores e resultou na prisão em flagrante da mãe, por abandono de incapaz.
A corporação foi acionada após uma denúncia anônima. Ao chegar ao endereço, a equipe foi recebida por uma menina de 8 anos, que relatou estar sozinha com os irmãos. Dentro da casa, os policiais encontraram outras três crianças — um menino de 10 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e duas meninas, de 6 e 4 anos — além de constatarem a ausência de qualquer responsável.
Durante a vistoria, a equipe identificou condições precárias de higiene e a completa falta de alimentos. A menina mais velha contou que havia preparado arroz — o único alimento disponível — para alimentar os irmãos, que estavam com fome. Sensibilizados, os policiais compraram duas pizzas e garantiram que as crianças tivessem um jantar digno enquanto aguardavam o apoio das autoridades competentes.
Momentos depois, uma vizinha se apresentou aos militares informando que a mãe havia deixado sob seus cuidados o bebê de um ano, mas que não sabia que as outras crianças ficariam sozinhas. Os policiais permaneceram na residência por cerca de três horas, tentando contato com o Conselho Tutelar.
A mãe chegou ao local durante o atendimento e afirmou ter saído para visitar uma amiga. Diante da gravidade da situação, uma conselheira tutelar compareceu e determinou a retirada temporária da guarda materna, entregando as cinco crianças à avó. A mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.
A ação da Polícia Militar foi elogiada por moradores e internautas nas redes sociais, destacando a empatia e o comprometimento da equipe envolvida. “Atrás de cada uniforme existem homens e mulheres, pais, filhos e seres humanos comprometidos com o bem-estar da população”, escreveu uma moradora em publicação que ganhou repercussão.
O caso segue sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que deverá avaliar as condições familiares e as medidas de proteção adequadas para as crianças.