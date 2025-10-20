Bauru: jovem em situação de rua brutalmente agredido segue na UTI

Segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público em Bauru o jovem em situação de rua de 25 anos que foi brutalmente espancado enquanto dormia, no início da manhã da última quinta-feira (16), em frente a um escritório na avenida Nações Unidas, na Vila Universitária, ação registrada por câmera de segurança. Identificado pela Polícia Civil, e reconhecido por familiares da vítima, o suspeito, de 45 anos, foi preso neste domingo (19) por uma equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) próximo ao local do crime, e segue à disposição da Justiça.

Desde quinta, policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru realizavam diligências investigativas com o objetivo de identificar e prender o suspeito, que desferiu 12 golpes com um pedaço de madeira enrolado em saco plástico no rosto do homem em situação de rua.

Por estar dormindo, enrolado em um cobertor, ele não esboça qualquer reação. Após as agressões, o autor foge levando a bicicleta da vítima. O jovem foi socorrido em estado grave, com traumatismo craniano, afundamento em diversas partes da face e fratura de mandíbula e transferido para o Hospital de Base (HB) para cirurgia de emergência.