Bauru: jovem em situação de rua brutalmente agredido segue na UTI

Segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público em Bauru o jovem em situação de rua de 25 anos que foi brutalmente espancado enquanto dormia, no início da manhã da última quinta-feira (16), em frente a um escritório na avenida Nações Unidas, na Vila Universitária, ação registrada por câmera de segurança. Identificado pela Polícia Civil, e reconhecido por familiares da vítima, o suspeito, de 45 anos, foi preso neste domingo (19) por uma equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) próximo ao local do crime, e segue à disposição da Justiça.
Desde quinta, policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru realizavam diligências investigativas com o objetivo de identificar e prender o suspeito, que desferiu 12 golpes com um pedaço de madeira enrolado em saco plástico no rosto do homem em situação de rua.
Por estar dormindo, enrolado em um cobertor, ele não esboça qualquer reação. Após as agressões, o autor foge levando a bicicleta da vítima. O jovem foi socorrido em estado grave, com traumatismo craniano, afundamento em diversas partes da face e fratura de mandíbula e transferido para o Hospital de Base (HB) para cirurgia de emergência.
"Com apoio do escritório de inteligência da Divisão Especializada da Polícia Civil, foi possível identificar fotograficamente o autor dos golpes, sendo ele, inclusive, reconhecido por familiares da vítima como frequentador de locais do centro da cidade, bem como de uma espécie de ferro-velho na rua Aparecida", informa a Polícia Civil, em nota.
Na sexta-feira (17), inclusive, equipes da 1.ª DIG fizeram diligências neste último endereço e prenderam em flagrantes dois homens com cerca de três quilos de maconha. "O trabalho dos policiais continuou por toda a noite de sexta-feira", ressalta a nota, quando equipes da especializada mostraram fotos do suspeito em estabelecimentos na Praça da Paz.
Lá, os policiais receberam a informação de que o homem frequentava o local para recolher materiais recicláveis ao fim das atividades comerciais. Na madrugada de domingo (19), quando o suspeito chegou na Praça da Paz, comerciantes acionaram a PM e ele foi encaminhado ao plantão policial da CPJ, que acionou a equipe plantonista da 1.ª DIG/Deic.
Na unidade policial, o investigado confessou o crime, registrado como tentativa de latrocínio, alegando ter sido ameaçado de morte, anteriormente, pela vítima. Atendendo a uma solicitação da Polícia Civil, o plantão judiciário de Bauru concedeu a prisão temporária dele, que foi conduzido à Cadeia Pública de Avaí e ficou à disposição da Justiça. As diligências prosseguem por parte das equipes da 1.ª DIG/Deic. A bicicleta roubada não foi localizada até o momento.