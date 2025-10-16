Homem em situação de rua é brutalmente espancado em Bauru

Um homem em situação de rua, de 25 anos, foi brutalmente espancado, no início da manhã desta quinta-feira (16), quando dormia em frente a um escritório na avenida Nações Unidas, na Vila Universitária, em Bauru. Ele sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. O autor fugiu, levando uma bicicleta que estava ao lado da vítima. A ocorrência, registrada como tentativa de latrocínio, é investigada pela Polícia Civil. A 1ª Companhia da Polícia Militar foi ao local após ser acionada e iniciou as buscas pelo suspeito.

O crime ocorreu por volta das 8h e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o suspeito se aproximando do homem com um pedaço de madeira enrolado em saco plástico. Na sequência, o acusado desfere 12 golpes no rosto dele que, por estar dormindo, enrolado em um cobertor, não esboça qualquer reação.

Após as agressões, o autor foge em uma bicicleta que estava ao lado da vítima. De acordo com o registro policial, o homem em situação de rua foi socorrido com traumatismo craniano, afundamento em diversas partes da face e fratura de mandíbula e transferido para o Hospital de Base (HB) para ser submetido a uma cirurgia de emergência.