Operação 'Ferro Velho' interdita sucata e faz apreensões em Bauru

A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação conjunta de fiscalização em estabelecimentos de compra e venda de sucata em Bauru. Batizada de “Operação Ferro Velho”, a ação resultou na interdição de um estabelecimento, onde foram encontrados materiais de origem duvidosa — possivelmente ilícita —, e diversas notificações por parte dos órgãos municipais. Seis locais foram fiscalizados e 19 pessoas foram abordadas durante a operação.

A ação teve como foco o combate à receptação de materiais furtados — especialmente fios de cobre — e a verificação de irregularidades administrativas, ambientais e sanitárias.

A força-tarefa contou com 43 agentes de diferentes instituições: policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), integrantes do 4º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), além de representantes da CPFL, das operadoras Vivo e Claro, e de servidores das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), Meio Ambiente (Semma) e Saúde.