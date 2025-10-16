Operação 'Ferro Velho' interdita sucata e faz apreensões em Bauru

A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação conjunta de fiscalização em estabelecimentos de compra e venda de sucata em Bauru. Batizada de “Operação Ferro Velho”, a ação resultou na interdição de um estabelecimento, onde foram encontrados materiais de origem duvidosa — possivelmente ilícita —, e diversas notificações por parte dos órgãos municipais. Seis locais foram fiscalizados e 19 pessoas foram abordadas durante a operação.
A ação teve como foco o combate à receptação de materiais furtados — especialmente fios de cobre — e a verificação de irregularidades administrativas, ambientais e sanitárias.
A força-tarefa contou com 43 agentes de diferentes instituições: policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), integrantes do 4º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), além de representantes da CPFL, das operadoras Vivo e Claro, e de servidores das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), Meio Ambiente (Semma) e Saúde.
A Secretaria de Serviços Urbanos lavrou uma notificação por alvará vencido, enquanto a Semma emitiu quatro autuações por ausência de licença ambiental. Já a Secretaria de Saúde registrou duas notificações por falta de condições de higiene.
Durante a operação, também foram apreendidos 5,2 quilos de fiação da CPFL e uma pessoa foi conduzida à Polícia Civil para averiguação de receptação qualificada.
Segundo o major PM Norberto, subcomandante interino do 4º BPM/I, operações conjuntas como essa têm papel essencial na segurança pública e na prevenção de furtos. “Essas ações são fundamentais para coibir a comercialização de materiais de origem ilícita e, consequentemente, reduzir os furtos de fios e cabos elétricos em residências e comércios. Além disso, ajudam a identificar irregularidades administrativas, ambientais e de saúde, valorizando os empresários que atuam de forma legal e responsável”, destacou o oficial.
A Polícia Militar informou que ações desse tipo devem continuar sendo realizadas periodicamente em Bauru e região, como parte das estratégias de enfrentamento aos crimes patrimoniais e de fortalecimento da fiscalização integrada entre as instituições.