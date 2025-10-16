Homem é roubado e tem faca cravada na cabeça em Bauru

Um homem de 39 anos foi perseguido, ferido com golpes de faca e teve o celular e o dinheiro roubados na madrugada desta quinta-feira (16), na quadra 3 da avenida Nuno de Assis, em Bauru. A vítima procurou ajuda em uma base da Polícia Militar, ainda com a faca cravada na parte esquerda da cabeça.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), o homem voltava para casa após deixar a namorada na residência dela. Ao caminhar pela avenida Moussa Tobias, percebeu que estava sendo seguido. Já próximo à quadra poliesportiva da Nuno de Assis, foi atacado pelo perseguidor. Durante a luta corporal, o agressor sacou uma faca, realizou um corte na altura do pescoço da vítima e, em seguida, cravou a lâmina em sua cabeça. Depois, fugiu levando o celular e R$ 1.000 em dinheiro que estavam no bolso da vítima.
Mesmo consciente, o homem não soube dar mais detalhes sobre o crime. Ele foi socorrido, levado ao Pronto-Socorro Central e encaminhado ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia para retirada da faca e assinou um termo para sair de alta por sua vontade e não por indicação médica. A Polícia Civil investiga o caso.