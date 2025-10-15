Ausência de perito prejudicou, afirma defesa de Franceschetti

Uma das estratégias da defesa de Roberto Franceschetti Filho — condenado a 22 anos e seis meses de prisão pela morte da ex-secretária-executiva da Apae Bauru, Claudia Lobo — não pôde ser executada durante o julgamento, realizado na última sexta-feira (10). Isso porque, segundo o advogado de defesa Leandro Pistelli, uma semana antes do Tribunal do Júri, o perito particular contratado pela equipe de advogados comunicou sua impossibilidade de comparecer por problemas de saúde. Para a defesa do réu, a situação prejudicou a tese de inocência que foi sustentada.

A expectativa dos advogados de Franceschetti era confrontar as perícias oficiais realizadas pela Polícia Civil com análises independentes do perito assistente. A ausência do profissional, no entanto, inviabilizou a apresentação de considerações técnicas e a contraposição aos laudos oficiais.

“O assistente técnico havia sido contratado em 2024 e constava no processo desde então. Porém, uma semana antes do júri, ele informou que não participaria, alegando diagnóstico psiquiátrico. Por conta dos prazos processuais, ficamos sem tempo hábil para substituí-lo”, explicou o advogado Leandro Pistelli, que atua na defesa de Franceschetti ao lado de Vanessa Mangile e Lucas Martins.