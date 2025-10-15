PCC: leniência, omissão e cumplicidade

O promotor Lincoln Gakiya, uma das autoridades mais respeitadas no combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi cirúrgico ao depor na Comissão Especial sobre as Competências Federativas e Segurança Pública, na Câmara dos Deputados. Em 23 de setembro, Gakiya afirmou com todas as letras: “São Paulo fracassou na contenção do crime organizado”. E acrescentou: “O Estado permitiu o surgimento da primeira máfia brasileira”.

A frase não é uma figura de retórica. É a constatação amarga de uma tragédia anunciada. Fracassamos por leniência, por incompetência e, pior, por conivência. A verdade dói, mas precisa ser dita: houve omissão deliberada de agentes públicos. Onde o Estado recua, o crime avança. E o Brasil, lentamente, vai se transformando num território sob o domínio paralelo de facções criminosas.

Editorial do jornal O Estado de S. Paulo resumiu bem o drama: “SP fracassou em conter o PCC. De Taubaté à Faria Lima, a facção se consolidou como máfia pela negligência, quando não pela cumplicidade, de agentes públicos paulistas.” Não se trata de mero descuido administrativo. Trata-se de falha moral e política. O poder público permitiu que o crime crescesse e se estruturasse.