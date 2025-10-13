Homem é preso suspeito de roubos em condomínio de Bauru; VÍDEO

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, nesta segunda-feira (13), um homem de 34 anos suspeito de invadir dois apartamentos de um condomínio residencial em Bauru, no final de setembro, para praticar roubos. De acordo com a polícia, recém-egresso do sistema prisional, ele havia sido preso pela DIG em 2022, também pela prática de roubos na cidade, e estava em liberdade condicional desde o início do mês passado.
Os dois crimes ocorreram em 24 de setembro. No primeiro caso, a vítima relatou que, por volta das 19h10, desconhecido invadiu seu apartamento, ameaçou-a de morte e tentou subtrair seus pertences. A moradora, no entanto, conseguiu aproveitar um momento de descuido dele, reagiu e acabou impedindo a consumação do roubo.
Após o registro dessa primeira ocorrência, a DIG recebeu a informação de que a Polícia Militar (PM) havia atendido um crime semelhante, em horário aproximado, fato não comunicado à Polícia Civil. Neste segundo caso, o homem invadiu outro apartamento após bater à porta e, mediante ameaças, roubou o celular da moradora.
"Considerando a dinâmica e demais circunstâncias semelhantes entre as ações, bem como correspondência das descrições existentes sobre o criminoso, restou claro que os dois delitos (um tentado, outro consumado) foram praticados por um mesmo indivíduo, o que embasou a unidade das investigações", diz a Polícia Civil, em nota.
"Analisando detidamente as filmagens do circuito de monitoramento do condomínio de apartamentos, a equipe de investigação desta 1.ª DIG conseguiu estabelecer a movimentação do suspeito no local e destacar algumas características físicas que se revelaram cruciais para identificá-lo". A pedido da especializada, ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi preso nesta segunda, em sua residência, ficando à disposição da Justiça. A camiseta usada pelo investigado na data dos crimes foi apreendida.