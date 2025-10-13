Homem é preso suspeito de roubos em condomínio de Bauru; VÍDEO

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, nesta segunda-feira (13), um homem de 34 anos suspeito de invadir dois apartamentos de um condomínio residencial em Bauru, no final de setembro, para praticar roubos. De acordo com a polícia, recém-egresso do sistema prisional, ele havia sido preso pela DIG em 2022, também pela prática de roubos na cidade, e estava em liberdade condicional desde o início do mês passado.

Os dois crimes ocorreram em 24 de setembro. No primeiro caso, a vítima relatou que, por volta das 19h10, desconhecido invadiu seu apartamento, ameaçou-a de morte e tentou subtrair seus pertences. A moradora, no entanto, conseguiu aproveitar um momento de descuido dele, reagiu e acabou impedindo a consumação do roubo.

Após o registro dessa primeira ocorrência, a DIG recebeu a informação de que a Polícia Militar (PM) havia atendido um crime semelhante, em horário aproximado, fato não comunicado à Polícia Civil. Neste segundo caso, o homem invadiu outro apartamento após bater à porta e, mediante ameaças, roubou o celular da moradora.