Mulher morre após passar mal em um motel de Bauru

Uma mulher de 41 anos morreu, na noite deste domingo (12), após passar mal em um motel em Bauru e ser socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi registrada no plantão policial como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.
Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), a vítima chegou ao Pronto-Socorro Central (PSC) em parada cardiorrespiratória, com respirador, além de alteração nas pupilas e quadro de hemorragia intestinal. Ela não resistiu e morreu logo depois.
O homem que a acompanhava no motel acionou o socorro, mas deixou o local antes da chegada da Polícia Militar (PM). Para o Samu, ele declarou que tratava-se de um programa amoroso e que os dois fizeram uso de cocaína e ingeriram bebida alcoólica. Ainda de acordo com o registro policial, a mulher constava como procurada pela Justiça.
O óbito foi comunicado pelo hospital ao plantão policial, acompanhado da informação de que a mulher tinha cocaína na bolsa. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico visando esclarecer as circunstâncias da morte.
Outra morte
Também neste domingo (12), no início da noite, um homem de 63 anos morreu após passar mal na rua Carlos Ribeiro Vianna, no Parque Paulista. Um técnico de enfermagem que estava próximo prestou os primeiros socorros, mas ele não resistiu.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e o caso também foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil, que requisitou a realização de perícia para o local e de exame necroscópico para a vítima no IML com o objetivo de apurar as causas do óbito.