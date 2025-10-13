Mulher morre após passar mal em um motel de Bauru

Uma mulher de 41 anos morreu, na noite deste domingo (12), após passar mal em um motel em Bauru e ser socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi registrada no plantão policial como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), a vítima chegou ao Pronto-Socorro Central (PSC) em parada cardiorrespiratória, com respirador, além de alteração nas pupilas e quadro de hemorragia intestinal. Ela não resistiu e morreu logo depois.

O homem que a acompanhava no motel acionou o socorro, mas deixou o local antes da chegada da Polícia Militar (PM). Para o Samu, ele declarou que tratava-se de um programa amoroso e que os dois fizeram uso de cocaína e ingeriram bebida alcoólica. Ainda de acordo com o registro policial, a mulher constava como procurada pela Justiça.