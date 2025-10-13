13° BAEP captura procurado por receptação em Bauru

Na noite deste domingo (12), a Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ação de patrulhamento tático do 13° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Bauru.

A abordagem ocorreu na Avenida Nações Unidas, nas proximidades do bairro Vila Santo Antônio. Durante a averiguação de rotina, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram que havia contra o indivíduo uma ordem judicial de prisão por receptação — crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Diante da constatação, o homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão confirmou a legalidade da prisão e deu prosseguimento ao processo de encaminhamento do indivíduo ao sistema prisional.