13 de outubro de 2025
PRISÃO

13° BAEP captura procurado por receptação em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Na noite deste domingo (12), a Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ação de patrulhamento tático do 13° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Bauru.

A abordagem ocorreu na Avenida Nações Unidas, nas proximidades do bairro Vila Santo Antônio. Durante a averiguação de rotina, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram que havia contra o indivíduo uma ordem judicial de prisão por receptação — crime previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Diante da constatação, o homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão confirmou a legalidade da prisão e deu prosseguimento ao processo de encaminhamento do indivíduo ao sistema prisional.

