Nova operação de fiscalização fecha mais duas adegas em Bauru

Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura de Bauru e outros órgãos de fiscalização fizeram mais uma operação para coibir a venda de bebidas irregulares e vistoriaram sete adegas. Destas, duas foram interditadas, uma por vender produtos sem procedência adequada e outra por ter sido encontrada uma arma de fogo. Participaram da operação o Procon Municipal, Procon Estadual, Secretaria de Aprovação de Projetos, Vigilância Sanitária, Polícia Militar (PM) e Polícia Civil.

No último domingo (5), uma primeira operação foi realizada, com oito estabelecimentos vistoriados e cinco foram lacrados. Outras ações serão realizadas em mais estabelecimentos.

A finalidade das ações é coibir a venda de bebidas adulteradas, no momento em que o País registra 29 casos confirmados e 217 suspeitos de intoxicação por metanol, substância proibida na fabricação de bebidas. São 17 mortes, sendo cinco confirmadas e 12 suspeitas.