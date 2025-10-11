Nova operação de fiscalização fecha mais duas adegas em Bauru

Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura de Bauru e outros órgãos de fiscalização fizeram mais uma operação para coibir a venda de bebidas irregulares e vistoriaram sete adegas. Destas, duas foram interditadas, uma por vender produtos sem procedência adequada e outra por ter sido encontrada uma arma de fogo. Participaram da operação o Procon Municipal, Procon Estadual, Secretaria de Aprovação de Projetos, Vigilância Sanitária, Polícia Militar (PM) e Polícia Civil.
No último domingo (5), uma primeira operação foi realizada, com oito estabelecimentos vistoriados e cinco foram lacrados. Outras ações serão realizadas em mais estabelecimentos.
A finalidade das ações é coibir a venda de bebidas adulteradas, no momento em que o País registra 29 casos confirmados e 217 suspeitos de intoxicação por metanol, substância proibida na fabricação de bebidas. São 17 mortes, sendo cinco confirmadas e 12 suspeitas.
Em Bauru, a Secretaria de Saúde enviou na última semana um protocolo para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sobre como devem ser os procedimentos em caso de suspeita de intoxicação por metanol. Até o momento, nenhum caso suspeito foi registrado no município.
Ainda visando ampliar as medidas legais, a Prefeitura de Bauru publicou em edição extra do Diário Oficial no último domingo um decreto que torna mais rígida a fiscalização para coibir a venda de bebidas falsificadas ou adulteradas. Os estabelecimentos flagrados nesta situação terão a licença de funcionamento imediatamente suspensa.