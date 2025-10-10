Conselho do Júri se reúne para dar sentença do Caso Claudia

O julgamento de Roberto Franceschetti, apontado como mandante da morte de Claudia Lobo, entra em sua fase decisiva, no Fórum de Bauru. Após dois dias de intensos depoimentos, confrontos entre defesa e acusação e longas sustentações orais, o Conselho de Sentença já está reunido para deliberar se Franceschetti é culpado ou inocente das acusações.

A expectativa é de que o veredicto seja anunciado daqui a pouco, encerrando um dos julgamentos mais discutidos dos últimos anos na cidade. Franceschetti responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, crimes relacionados à morte de Claudia, desaparecida em agosto de 2022 e cujo corpo nunca foi localizado.

Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que Franceschetti — então presidente da Apae de Bauru — planejou e ordenou o assassinato para impedir que Cláudia revelasse irregularidades financeiras dentro da instituição. Já a defesa, ao longo de sua fala, negou a participação do réu no crime, alegando falta de provas diretas e apontando supostas contradições no inquérito policial.