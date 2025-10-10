Defesa pede absolvição de Dilomar e chama Roberto de condutopata

No segundo dia do Júri Popular que julga os acusados pela morte da ex-secretária da Claudia Lobo, a advogada Heloísa Leutwiler, que representa Dilomar Batista, afirmou aos jurados que seu cliente foi vítima de manipulação e coação psicológica por parte do também réu Roberto Franceschetti, ex-presidente da entidade.

A defensora descreveu Franceschetti como alguém com “indícios claros de psicopatia”, classificando-o como “ardiloso, manipulador, arrogante e prepotente”. Heloísa chegou a chamá-lo de “condutopata”, termo utilizado para designar indivíduos com desequilíbrio patológico no controle das emoções e impulsos, marcados pela ausência de sentimentos superiores como piedade, compaixão e altruísmo.

Segundo a advogada, Franceschetti teria criado uma rede de influência e controle para envolver outras pessoas em um esquema de desvios, não tolerando que ninguém frustrasse seus planos ou ameaçasse seu status de poder. Nesse contexto, afirmou, Dilomar teria sido “manipulado, usado e traído por um amigo”.