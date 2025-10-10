Para advogado, nem Justiça se convence da morte de Claudia

Durante as alegações finais da defesa no julgamento de Roberto Franceschetti Filho, nesta sexta-feira (10), o advogado Leandro Pistelli afirmou ao Júri Popular que a própria Justiça “não se convenceu da morte de Claudia Lobo”. Segundo ele, a filha da vítima, Letícia Lobo, teria solicitado quatro vezes o reconhecimento oficial de óbito da mãe, e todos os pedidos foram negados judicialmente.

“Nem o juiz se convenceu que ela está morta, por isso não autorizou o reconhecimento. Como condenar alguém por homicídio se nem a Justiça tem certeza da morte?”, questionou o defensor.

Franceschetti, ex-presidente da Apae Bauru, é acusado do assassinato da ex-secretária-executiva da entidade, Cladia Regina da Rocha Lobo, desaparecida desde 6 de agosto de 2024. O julgamento ocorre no Fórum de Bauru.