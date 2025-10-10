Promotor compara caso Claudia ao de Bruno e Elisa Samudio

O promotor Alex Ravanini comparou o assassinato da ex-secretária-executiva da Apae, Claudia Regina da Rocha Lobo, ao caso de Elisa Samudio, desaparecida em 2010 e cujo corpo também nunca foi encontrado. A declaração foi feita durante a apresentação da acusação ao júri popular na manhã desta sexta-feira (10), no Fórum de Bauru, no segundo dia de julgamento de Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista.

Ravanini reforçou aos jurados que a ausência do corpo não impede a responsabilização criminal. "Este é o quinto caso em que atuo sem a presença do corpo da vítima. Isso não significa que não houve homicídio — o corpo foi destruído para tentar encobrir o crime", afirmou. Ele destacou que, assim como no caso do goleiro Bruno, a destruição dos restos mortais seria uma tentativa de impedir o esclarecimento dos fatos.

Segundo o Ministério Público, Roberto e Dilomar "montaram uma cena digna de Hollywood", tentando eliminar rastros e confundir a investigação. Durante sua fala, o promotor apresentou aos jurados o mapa do trajeto feito por Roberto com Cláudia no dia do desaparecimento, além de fotos da perícia. Ele observou, no entanto, que a complexidade do percurso dificulta uma geolocalização exata.