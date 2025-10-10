Dilomar estava no carro com Claudia e Roberto, diz defesa; VÍDEO

No segundo dia de julgamento do caso Claudia Lobo, nesta sexta-feira (10), a defesa de Roberto Franceschetti Filho — ex-presidente da Apae Bauru e réu por homicídio triplamente qualificado — voltou a negar a autoria do crime e afirmou que o auxiliar de almoxarifado Dilomar Batista estava no carro da entidade, na última imagem feita da vítima.

Ao chegar ao Fórum de Bauru, o advogado Leandro Pistelli, que representa Franceschetti, afirmou que a linha da defesa será centrada em apontar falhas na investigação e reforçar a tese de que Roberto não matou a colega de trabalho.

Segundo Pistelli, imagens de câmeras de segurança analisadas pela Polícia Civil mostram Claudia Lobo saindo do banco do motorista da Chevrolet Spin e entrando no banco traseiro, na tarde do dia 6 de agosto de 2024. Na sequência, ainda de acordo com a investigação, Roberto assume a direção do veículo. A defesa sustenta que, naquele momento, Dilomar já estava dentro do carro.