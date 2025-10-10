'Absurdo dizer que Claudia está viva', diz advogado; VÍDEO

No segundo dia de julgamento do caso Claudia Lobo, nesta sexta-feira (10), o advogado Alisson Caridi, que representa Letícia Lobo, filha da vítima, classificou como "absurda" a afirmação feita por Roberto Franceschetti Filho de que Claudia estaria viva.

Ex-presidente da Apae Bauru, Franceschetti está no banco dos réus ao lado de Dilomar Batista, ex-auxiliar de almoxarifado da entidade. Ambos respondem por crimes relacionados ao assassinato de Claudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da instituição, desaparecida desde 6 de agosto de 2024. Franceschetti também já chegou ao Fórum de Bauru na manhã desta sexta-feira.

“Acho que isso foi muito desrespeitoso em relação ao luto da Letícia”, afirmou Caridi, ao comentar a fala de Franceschetti durante o primeiro dia do júri, realizado na quinta-feira (9). Conforme já noticiado pelo JCNET, Letícia ficou bastante abalada ao ouvir o depoimento de Dilomar, que relatou detalhes sobre a carbonização do corpo de sua mãe.