2º DIA DE JULGAMENTO

'Absurdo dizer que Claudia está viva', diz advogado; VÍDEO

Por | Bruno Freitas
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Advogado Alisson Caridi afirma que Roberto Franceschetti desrespeito luto de Letícia
Advogado Alisson Caridi afirma que Roberto Franceschetti desrespeito luto de Letícia

No segundo dia de julgamento do caso Claudia Lobo, nesta sexta-feira (10), o advogado Alisson Caridi, que representa Letícia Lobo, filha da vítima, classificou como "absurda" a afirmação feita por Roberto Franceschetti Filho de que Claudia estaria viva.

Ex-presidente da Apae Bauru, Franceschetti está no banco dos réus ao lado de Dilomar Batista, ex-auxiliar de almoxarifado da entidade. Ambos respondem por crimes relacionados ao assassinato de Claudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da instituição, desaparecida desde 6 de agosto de 2024. Franceschetti  também já chegou ao Fórum de Bauru na manhã desta sexta-feira.

“Acho que isso foi muito desrespeitoso em relação ao luto da Letícia”, afirmou Caridi, ao comentar a fala de Franceschetti durante o primeiro dia do júri, realizado na quinta-feira (9). Conforme já noticiado pelo JCNET, Letícia ficou bastante abalada ao ouvir o depoimento de Dilomar, que relatou detalhes sobre a carbonização do corpo de sua mãe.

Segundo o advogado, a jovem tenta superar a dor da perda com acompanhamento psicológico. Ele também rebateu a versão apresentada por Franceschetti, de que Claudia teria fugido para os Estados Unidos por causa de dívidas — hipótese sustentada pelo réu para justificar o desaparecimento.

Momento da chegada do ex-presidente da Apae Roberto Franceschetti Filho (Foto: Priscila Medeiros)
Momento da chegada do ex-presidente da Apae Roberto Franceschetti Filho (Foto: Priscila Medeiros)
Visivelmente mais magro, Franceschetti chega ao Fórum para o segundo dia de julgamento (Foto: Priscila Medeiro)
Visivelmente mais magro, Franceschetti chega ao Fórum para o segundo dia de julgamento (Foto: Priscila Medeiro)

