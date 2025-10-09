Roberto diz acreditar que Claudia está viva e fugiu por dívidas

Em depoimento no plenário do Tribunal do Júri realizado nesta quinta-feira (9), no Fórum de Bauru, o ex-presidente da Apae Roberto Franceschetti Filho, réu pelo assassinato e ocultação do corpo da ex-secretária da entidade Claudia Lobo, disse acreditar que ela está viva e que tenha desaparecido por conta de supostas dívidas contraídas com agiotas, além de ameaças sofridas. O julgamento, suspenso no início da noite, será retomado nesta sexta-feira (10), às 9h.

Franceschetti Filho alegou que, no dia 6 de agosto de 2024, quando Claudia Lobo foi vista pela última vez, participou de reunião com ela no início da tarde e, na sequência, aceitou convite para acompanhá-la até a região da Quinta da Bela Olinda, onde ela faria um pagamento a um agiota no valor de R$ 40 mil, dinheiro que, de acordo com ele, estaria no envelope que ela carregava.

O ex-presidente da Apae afirma que Claudia o buscou em uma concessionária, com a Spin da entidade, e que ela estava acompanhada de Dilomar Batista, funcionário do almoxarifado e também réu na ação por ocultação de cadáver e fraude processual. Segundo Franceschetti, a ex-secretária disse que chamou Dilomar porque ele a havia acompanhado nos meses de junho e julho.