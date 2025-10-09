Perito confirma sangue e vestígios em carro usado por Roberto

O perito criminal Hendrick Magalhães Karg prestou depoimento nesta quinta-feira (9) à tarde, logo após a reabertura da sessão de julgamento de Roberto Franceschetti, acusado de matar e ocultar o corpo da então secretária da Apae Claudia Lobo, em Bauru. Ele detalhou as análises realizadas no veículo Chevrolet Spin, apontado como o carro utilizado pelo réu no dia do crime.

Segundo Karg, foram identificadas marcas de sangue em diferentes pontos do automóvel — no encosto, sob o banco e também na parte inferior da estrutura. O perito relatou ainda que cadastrou para exame materiais compatíveis com fragmentos de ossos humanos, recolhidos por equipes da Polícia Civil em uma área de mata conhecida como “campo do Ditinho” (próximo à rodovia Bauru-Iacanga), local onde o corpo da vítima teria sido abandonado e incinerado.

Durante o depoimento, a defesa de Franceschetti tentou questionar a confiabilidade das provas e a suposta falta de preservação dos vestígios coletados. Karg, porém, rebateu os questionamentos e defendeu a lisura do trabalho técnico, afirmando que o veículo estava em condições adequadas para a perícia.