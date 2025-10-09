Filha de Claudia: Roberto nunca confortou família após sumiço

Última a depor no julgamento desta quinta-feira (9) antes da pausa para o almoço, Letícia Lobo, filha de Claudia Regina da Rocha Lobo, destacou o comportamento distante do réu Roberto Franceschetti Filho nos dias que se seguiram ao desaparecimento da mãe, ocorrido em 6 de agosto do ano passado. Segundo ela, enquanto outras pessoas ofereciam apoio e palavras de esperança, Roberto jamais demonstrou conforto ou otimismo.

Letícia contou que, na noite em que Claudia desapareceu, ela teria uma aula da faculdade em formato de Ensino a Distância (EAD). Após as buscas iniciais pela mãe, Letícia ligou para Roberto para informá-lo de que registraria um boletim de ocorrência. Ele teria respondido apenas: “É bom fazer mesmo”.

A testemunha afirmou ainda que sua mãe tinha uma viagem marcada para a Argentina no mês seguinte ao desaparecimento, junto com o namorado, com quem mantinha uma união estável formalizada em cartório — informação que ela só soube posteriormente ao desaparecimento. O relacionamento entre eles durava cerca de quatro meses.