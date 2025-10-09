Investigador fala em ossos triturados no júri em Bauru



Durante depoimento no Tribunal do Júri, que fez uma pausa para o almoço por volta das 13h30, o investigador da Polícia Civil Danilo Castro afirmou acreditar que os ossos de Claudia Regina da Rocha Lobo — inclusive o crânio — foram triturados após a incineração do corpo. Segundo ele, o fogo por si só não seria capaz de consumir completamente os restos mortais.

Mas antes dessa revelação, quem abriu a explicação do processo foi o delegado Cledson do Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Deic em Bauru, responsável pelas investigações. Ele relatou a versão apresentada por Dilomar Batista, ex-funcionário do almoxarifado da Apae Bauru, segundo a qual teria sido Roberto Franceschetti Filho quem carregou o corpo de Claudia enrolado num tapete e o depositado em um buraco em um campo situado na área rural, às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). Cledson também afirmou que, nas mensagens apreendidas, Franceschetti apagava comunicações enquanto Claudia as mantinha. Para o delegado, ela apresentava uma postura de adoração em relação ao acusado.

Durante os depoimentos na manhã desta quinta (9), Dilomar permaneceu de cabeça erguida, acompanhando atentamente os relatos, enquanto Roberto, que na época do crime era presidente da Apae, ficou de cabeça baixa, levantando-a apenas em momentos pontuais.



Versões