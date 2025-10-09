Delegado afirma ao Júri que crime de Claudia foi premeditado

O julgamento de Roberto Franceschetti, acusado de matar a secretária da Apae Claudia Lobo, começou nesta quinta-feira (9) no Tribunal do Júri de Bauru com a retomada de detalhes sobre a fase de investigação do caso. Logo no início da sessão, o delegado Cledson Nascimento, responsável pelo inquérito, relatou aos jurados que, segundo Dilomar Batista — acusado por ocultação de cadáver —, foi o próprio Roberto quem teria carregado o corpo de Cláudia, envolto em um tapete, e o jogado em um buraco em uma área próxima a um campo de futebol, na rodovia Bauru-Iacanga.

O delegado foi o primeiro a prestar depoimento e fez uma ampla contextualização do processo, descrevendo as etapas da investigação que levaram à denúncia do crime. De acordo com ele, as informações dadas por Dilomar ajudaram a reconstruir a dinâmica do ocultamento do corpo e reforçaram a suspeita sobre a participação direta de Franceschetti.

Durante a oitiva, o comportamento dos réus também chamou a atenção no plenário. Dilomar permaneceu com o olhar fixo, acompanhando atentamente o depoimento, enquanto Roberto manteve-se de cabeça baixa durante a maior parte do tempo, evitando contato visual com os presentes.