Franceschetti chorava copiosamente ao chegar no Salão do Júri

O réu acusado pela morte da ex-secretária da Apae Claudia Lobo, seu colega de trabalho na ocasião e então presidente da entidade Roberto Fransceschetti, chegou chorando copiosamente ao Salão do Júri, no Fórum de Bauru, na Bela Vista, às 9h18 desta quinta-feira (9).

Já o ex-funcionário do almoxarifado da Apae Dilomar Batista, réu confesso por fraude processual e ocultação de cadáver, foi o primeiro dos acusados a chegar ao Salão do Júri do Caso Claudia. Chegou sereno, por volta de 9h15.

O início do julgamento ocorreu às 9h20. Dos 25 jurados sorteados, foram escolhidos e aprovados pelos advogados 4 mulheres e 3 homens.