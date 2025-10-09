Franceschetti chorava copiosamente ao chegar no Salão do Júri

O réu acusado pela morte da ex-secretária da Apae Claudia Lobo, seu colega de trabalho na ocasião e então presidente da entidade Roberto Fransceschetti, chegou chorando copiosamente ao Salão do Júri, no Fórum de Bauru, na Bela Vista, às 9h18 desta quinta-feira (9).
Já o ex-funcionário do almoxarifado da Apae Dilomar Batista, réu confesso por fraude processual e ocultação de cadáver, foi o primeiro dos acusados a chegar ao Salão do Júri do Caso Claudia. Chegou sereno, por volta de 9h15.
O início do julgamento ocorreu às 9h20. Dos 25 jurados sorteados, foram escolhidos e aprovados pelos advogados 4 mulheres e 3 homens.
O primeiro a ser chamado pelo juiz Jair Antônio Pena Junior, às 9h55, foi o delegado da Polícia Civil Cledson Nascimento, que presidiu o inquérito policial que resultpu na acusão de Franceschetti e Dilomar. Cledson narrou o passo a passo das investigações, desde o desaparecimento até a prisão.
No momento das escolhas dos jurados, as defesas dos acusados tiveram como estratégia eliminar o máximo que conseguiram de mulheres, especialmente as que têm acima dos 50 anos.