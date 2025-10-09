Escondendo o rosto, Roberto Franceschetti entra no Fórum; VÍDEO

Com os braços cobrindo o rosto, o réu Roberto Franceschetti Filho entrou no Fórum de Bauru na manhã desta quinta-feira (9), onde, em instantes, terá início o julgamento de um dos crimes de maior repercussão da história recente da cidade: o assassinato de Claudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da Apae.

Franceschetti dividirá o banco dos réus com o ex-funcionário do almoxarifado da entidade, Dilomar Batista. Ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri e respondem por crimes relacionados à morte de Cladia, desaparecida desde agosto de 2024.

O comboio de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Penal, que trouxe Franceschetti do Centro de Detenção Provisória (CDP), entrou pelo estacionamento do Fórum, sob o acompanhamento da imprensa.