Dilomar sofreu coação moral irresistível, diz defesa; VÍDEO

A defesa de Dilomar Batista, ex-funcionário do almoxarifado da Apae Bauru, sustenta que ele agiu sob coação moral irresistível, ou seja, foi forçado a colaborar com a ocultação do corpo de Claudia Regina da Rocha Lobo devido a ameaças à sua integridade física e à de seus familiares.
Réu confesso por fraude processual e ocultação de cadáver, Dilomar admitiu ter participado da incineração do corpo de Claudia, então secretária-executiva da instituição, desaparecida em 6 de agosto de 2024. Ele alega que agiu sob ordens do ex-presidente da Apae Roberto Franceschetti Filho, que também é réu no processo.
A informação sobre a linha da defesa foi prestada pelo advogado de Dilomar, Thiago Tezani, ao chegar no Fórum de Bauru, na manhã desta quinta-feira (9), quando teve início o julgamento do caso.
“Vamos defender que ele foi coagido moralmente, o que é uma excludente de ilicitude. A esperança é de que os jurados reconheçam que ele não teve escolha, agindo sob ameaça direta a sua família”, afirmou Tezani.
Segundo o advogado, a coação é comprovada por mensagens anexadas aos autos e pela movimentação de veículos próximos à casa de Dilomar.
“Ele não tinha outra opção. As provas mostram que foi pressionado e que a única saída, naquele momento, foi obedecer. Vamos buscar a absolvição”, completou.