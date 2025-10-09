Dilomar sofreu coação moral irresistível, diz defesa; VÍDEO

A defesa de Dilomar Batista, ex-funcionário do almoxarifado da Apae Bauru, sustenta que ele agiu sob coação moral irresistível, ou seja, foi forçado a colaborar com a ocultação do corpo de Claudia Regina da Rocha Lobo devido a ameaças à sua integridade física e à de seus familiares.

Réu confesso por fraude processual e ocultação de cadáver, Dilomar admitiu ter participado da incineração do corpo de Claudia, então secretária-executiva da instituição, desaparecida em 6 de agosto de 2024. Ele alega que agiu sob ordens do ex-presidente da Apae Roberto Franceschetti Filho, que também é réu no processo.

A informação sobre a linha da defesa foi prestada pelo advogado de Dilomar, Thiago Tezani, ao chegar no Fórum de Bauru, na manhã desta quinta-feira (9), quando teve início o julgamento do caso.