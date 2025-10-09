Comboio com Roberto Franceschetti chega ao Fórum de Bauru; VÍDEO

O comboio de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Penal, escoltando o réu Roberto Franceschetti Filho, chegou ao Fórum de Bauru na manhã desta quinta-feira (9), onde terá início o julgamento de um dos crimes de maior repercussão da história recente da cidade: o assassinato de Cláudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da Apae.

Além de Franceschetti, também será julgado o ex-funcionário do almoxarifado da entidade Dilomar Batista. Ambos serão submetidos ao Tribunal do Júri e respondem por crimes relacionados à morte de Cláudia, desaparecida desde agosto de 2024.

A sessão será presidida pelo juiz Jair Antônio Pena Junior, da 1.ª Vara Criminal. O julgamento pode se estender até esta sexta-feira (10), devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas arroladas.