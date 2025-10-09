09 de outubro de 2025
CASO CLÁUDIA

Comboio com Roberto Franceschetti chega ao Fórum de Bauru; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Comboio de viaturas escoltando Roberto Franceschetti Filho
Comboio de viaturas escoltando Roberto Franceschetti Filho

O comboio de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Penal, escoltando o réu Roberto Franceschetti Filho, chegou ao Fórum de Bauru na manhã desta quinta-feira (9), onde terá início o julgamento de um dos crimes de maior repercussão da história recente da cidade: o assassinato de Cláudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da Apae.

Além de Franceschetti, também será julgado o ex-funcionário do almoxarifado da entidade Dilomar Batista. Ambos serão submetidos ao Tribunal do Júri e respondem por crimes relacionados à morte de Cláudia, desaparecida desde agosto de 2024.

A sessão será presidida pelo juiz Jair Antônio Pena Junior, da 1.ª Vara Criminal. O julgamento pode se estender até esta sexta-feira (10), devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas arroladas.

O delegado Cledson do Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Deic em Bauru, responsável pela investigação, também já está presente no Fórum.

Delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Deic em Bauru, chega ao Fórum - crédito: Bruno Freitas
Delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Deic em Bauru, chega ao Fórum - crédito: Bruno Freitas

