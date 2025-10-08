O Futuro do Pix e dos Meios de Pagamento no Brasil

Desde seu lançamento, o Pix modernizou a forma como os brasileiros lidam com o dinheiro. Rápido, gratuito e disponível 24 horas por dia, o sistema instantâneo do Banco Central já se consolidou como o principal meio de pagamento do País. Mas o futuro promete ainda mais transformações. A introdução do Pix Parcelado, do Pix Garantido e do Pix Internacional marcam a próxima etapa dessa jornada de inovação.

Ocorre, no entanto, que o Pix é apenas uma espécie de "ponta de lança" de uma verdadeira revolução atualmente em curso nos meios de pagamentos do País, com benefícios em termos de praticidade e segurança para toda a população e para a economia, em geral.

Mas comecemos por ele, o Pix. A modalidade garantida (em desenvolvimento pelo Banco Central e que possibilitará agendar ou parcelar pagamentos via Pix mesmo sem saldo disponível) permitirá realizar, como já mencionamos, pagamentos parcelados com garantia para o recebedor, democratizando o crédito e eliminando a necessidade de cartão. Falamos, ainda, do Pix Internacional, que viabilizará transferências entre países, ampliando fronteiras para o comércio, turismo e serviços. É evidente que, para que a novidade passe a funcionar, será essencial superar desafios regulatórios, como a harmonização entre diferentes sistemas cambiais e políticas de compliance. Em outras palavras, os sistemas de pagamentos do país que irá enviar o Pix terão de "conversar" com o sistema que irá receber esses recursos.