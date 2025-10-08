O Futuro do Pix e dos Meios de Pagamento no Brasil

Desde seu lançamento, o Pix modernizou a forma como os brasileiros lidam com o dinheiro. Rápido, gratuito e disponível 24 horas por dia, o sistema instantâneo do Banco Central já se consolidou como o principal meio de pagamento do País. Mas o futuro promete ainda mais transformações. A introdução do Pix Parcelado, do Pix Garantido e do Pix Internacional marcam a próxima etapa dessa jornada de inovação.
Ocorre, no entanto, que o Pix é apenas uma espécie de "ponta de lança" de uma verdadeira revolução atualmente em curso nos meios de pagamentos do País, com benefícios em termos de praticidade e segurança para toda a população e para a economia, em geral.
Mas comecemos por ele, o Pix. A modalidade garantida (em desenvolvimento pelo Banco Central e que possibilitará agendar ou parcelar pagamentos via Pix mesmo sem saldo disponível) permitirá realizar, como já mencionamos, pagamentos parcelados com garantia para o recebedor, democratizando o crédito e eliminando a necessidade de cartão. Falamos, ainda, do Pix Internacional, que viabilizará transferências entre países, ampliando fronteiras para o comércio, turismo e serviços. É evidente que, para que a novidade passe a funcionar, será essencial superar desafios regulatórios, como a harmonização entre diferentes sistemas cambiais e políticas de compliance. Em outras palavras, os sistemas de pagamentos do país que irá enviar o Pix terão de "conversar" com o sistema que irá receber esses recursos.
Por fim – e mais imediatamente -, teremos, agora em setembro, o início das operações do Pix Parcelado, solução que beneficiará empresas de serviços recorrentes (ex. academias, escolas, streaming, internet), de consumo (água, telefonia, gás, luz), associações, condomínios e outras entidades. Para as empresas, a novidade irá trazer benefícios como redução da inadimplência e melhora no fluxo de caixa com recebimentos. Na ponta dos consumidores, os ganhos estão associados à conveniência, transparência e flexibilidade para autorizações a cancelamentos.
Ao lado dessa evolução, o mercado assiste à ascensão de carteiras digitais (pagamento por cartão diretamente pelo celular, por sistemas como Apple Pay e Google Wallet) e dos super apps, que combinam funcionalidades como conta, cartão, cashback e crédito em uma única interface. Esses modelos entregam uma experiência fluida, centrada no usuário, e colocam os bancos tradicionais diante de uma necessidade urgente de adaptação, especialmente em relação à integração tecnológica e ao uso de dados em tempo real. Vale destacar que hoje, segundo uma pesquisa da Chroma Consultoria, 54% dos brasileiros já usam esses sistemas de pagamento por celular.
No varejo físico, tecnologias como o NFC (sigla em inglês para Near Field Communication, ou, em bom português, o pagamento por aproximação) e o QR Code seguem ganhando espaço. O NFC, popularizado por carteiras digitais, transforma celulares em maquininhas de cartão, enquanto o QR Code continua sendo uma alternativa acessível, especialmente para transações de baixo valor (inclusive para o Pix) e no transporte público. Ambas as tecnologias impulsionam a inclusão financeira e reduzem o custo transacional.
Resumindo, você pode até não estar familiarizado com a sigla "NFC" ou com o termo "carteira digital", por exemplo, mas, muito provavelmente, já utilizou essas tecnologias.
Outro protagonista silencioso nessa transformação dos meios de pagamento é o Open Finance. Ao permitir o compartilhamento de dados financeiros entre instituições autorizadas, o sistema viabiliza experiências hiperpersonalizadas, com limites e condições dinâmicas e crédito contextualizado. O impacto direto disso se reflete em maior conversão, menor inadimplência e satisfação do consumidor.
Falando de maneira mais simples: quando, na hora de conceder um empréstimo ou oferecer um cartão, o banco tem acesso, por exemplo, ao perfil da dívida de um determinado cliente junto a todo o sistema (se possui um crediário junto à instituição X ou se financiou um veículo no banco Y), e não olha apenas para o seu "quintal", fica mais fácil enxergar os eventuais riscos e, portanto, calibrar a oferta. Todos ganham.
Big Techs como Apple, Google e Samsung também estão cada vez mais presentes no universo de pagamentos. Com infraestrutura global e integração nativa em dispositivos, essas empresas aceleram a inovação. No entanto, ainda enfrentam barreiras regulatórias e precisam se adaptar às exigências locais, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e às regras do Banco Central.
Outro modelo que deve ganhar força é o Buy Now, Pay Later (BNPL, uma espécie de crediário digital rápido e simplificado, pensado para a experiência online). Focado especialmente no público jovem e desbancarizado, o BNPL combina flexibilidade e praticidade. Para ser sustentável, no entanto, exige ferramentas de análise de risco em tempo real, que evitem o superendividamento e promovam o uso responsável do crédito.
O futuro reserva ainda a integração dos pagamentos com tecnologias emergentes como o 5G e a Internet das Coisas (IoT – pense no seu smart watch, que além de funções de relógio e celular, provavelmente incorpora funcionalidades como monitoramento dos batimentos cardíacos e sono, por exemplo). Carros que pagam o pedágio automaticamente, geladeiras que fazem pedidos sozinhas e máquinas de venda inteligentes fazem parte de um cenário em que o pagamento se torna quase invisível — incorporado à jornada do usuário de forma natural.
Mesmo as criptomoedas, apesar da volatilidade e da falta de regulamentação clara, começam a ganhar espaço. A evolução das stablecoins (criptomoedas geralmente atreladas à variação de ativos menos voláteis, como ouro, dólar e euro) e a integração com carteiras digitais criam condições mais favoráveis para seu uso no varejo, desde que acompanhadas de regras estáveis e mecanismos de segurança.
Tema importante na questão da evolução dos meios de pagamento é a biometria, que se apresenta não apenas como um recurso de segurança, mas como parte de uma jornada mais fluída (na medida em que impõe menos etapas) e com maior conveniência para o usuário. Um bom exemplo é o da C&A Pay, da rede varejista de moda, que permite realizar o pagamento apenas usando biometria facial – com reconhecimento prévio via aplicativo no celular, que, a partir daí, associará os traços do rosto ao perfil do cliente.
O brasileiro é, por definição, um early adopter de novas tecnologias e não é exagero imaginar que, em horizonte de cerca de cinco anos, essa tecnologia já esteja bastante disseminada - como sugerem alguns relatórios de consultorias especializadas.
Por fim, em meio a tantos avanços, a segurança segue sendo prioridade. O caso recente de fraudes envolvendo o Pix – com prejuízos bilionários – escancarou a necessidade de processos robustos, monitoramento inteligente e cultura de prevenção. Instituições precisam investir não apenas em tecnologia, mas em treinamento, controle de acessos e canais de resposta rápida, incluindo comunicação direta com o Banco Central para bloqueios emergenciais.
O Brasil vive um momento único de transformação nos meios de pagamento. A combinação de tecnologia, regulação e experiência do usuário promete um ecossistema mais acessível, competitivo e seguro, colocando o país num cenário positivo de vantagem da inovação financeira global.