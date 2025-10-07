07 de outubro de 2025
AÇÃO DA 1ª DIG/DEIC

Polícia flagra armas com suposto agiota e apura ameaças em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Policiais civis encontraram na casa do suspeito dois revólveres de calibre 38, ambos municiados, além de 100 cartuchos do mesmo calibre
Policiais civis encontraram na casa do suspeito dois revólveres de calibre 38, ambos municiados, além de 100 cartuchos do mesmo calibre

Na manhã desta terça-feira (7), policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru cumpriram mandado de busca no Parque Jaraguá e prenderam em flagrante um homem de 49 anos, investigado por suspeita de agiotagem, com duas armas de fogo irregulares, que podem ter sido usadas em ameaças e extorsões a devedores, segundo a polícia.

Investigações conduzidas pela delegacia especializada resultaram na concessão da autorização judicial para realização de buscas na residência do suspeito. No local, as equipes encontraram dois revólveres de calibre 38, ambos municiados, além de 100 cartuchos do mesmo calibre. De acordo com a Polícia Civil, uma das armas estava com a numeração suprimida e, a outra, mesmo numerada, não possuía o devido registro.

O investigado foi levado à 1.ª DIG da Deic e autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de armas de fogo de calibres permitido e restrito (numeração suprimida). Segundo a polícia, ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia, na Cadeia Pública de Avaí, e as investigações prosseguem para esclarecer se as armas foram usadas em práticas criminosas, inclusive roubos apurados pela 1.ª DIG.

