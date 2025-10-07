Apreendidos dois adolescentes que balearam jovens em Bauru

Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG), apreenderam, na manhã desta terça-feira (7), dois adolescentes de 17 anos suspeitos de envolvimento em tentativas de homicídio ocorridas recentemente em Bauru. Outro adolescente, que havia fugido de unidade da Fundação Casa, além de um jovem foragido da Justiça também foram capturados e porções de drogas foram apreendidas.
Segundo a Polícia Civil, investigações conduzidas pela 3.ª DH revelaram que um adolescente de 17 anos, envolvido com comércio de drogas, teria participado de ao menos duas tentativas de homicídio nas regiões do Núcleo Fortunato Rocha Lima e Parque Jaraguá, uma no dia 25 de junho e outra no dia 30 de agosto.
Na primeira ocorrência, um jovem de 19 anos foi baleado nas costas por uma pessoa de bicicleta após comprar drogas na chamada "biqueira da cerquinha". No segundo caso, um homem foi alvejado no rosto pelo passageiro de uma motocicleta conduzida por um comparsa em uma rua no Parque Jaraguá.
O adolescente, apontado como o autor dos disparos nas duas ocasiões, foi apreendido em sua casa, no Parque Jaraguá, com a garrucha usada nos atos infracionais, além de um revólver de calibre 38 com a numeração raspada. Uma motocicleta adulterada, com o chassi e o motor raspados, foi apreendida.
No imóvel, as equipes localizaram, ainda, um irmão do investigado, fugitivo da Fundação Casa, e um jovem da cidade de Pederneiras, foragido da Justiça, além de 201 pinos com cocaína e 125 pedras de crack, balanças de precisão, embalagens para acondicionar os entorpecentes e comprovantes de pagamento.
O segundo adolescente, também de 17 anos, que é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de 30 de agosto, e seria o condutor da moto envolvida na ocorrência, foi localizado e apreendido em outro endereço, no mesmo bairro, com 25 pedras de crack e três munições de pistola. Os três adolescentes e o jovem responderão também por tráfico de drogas e associação para o tráfico.