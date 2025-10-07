Os direitos e as obrigações de Trump e Lula

A revelação (do Estadão) de que o encontro de Donald Trump e Lula da Silva, no corredor da assembleia da ONU não foi casual, mas precedido por discretas reuniões e negociações entre ministros e assessores dos governos dos EUA e do Brasil, demonstra que, apesar dos conflitos, críticas, provocações e desencontros conhecidos, os ânimos entre as duas lideranças não são tão inconciliáveis quanto se tem divulgado. Os dois governantes não devem ser tão radicais ou cascas-grossas quanto se tem especulado.

Aguarda-se que, apesar de tudo, não deixem de considerar que a ruptura entre os bicentenários parceiros diplomáticos, econômicos e sociais - se ocorrer - será danosa aos dois lados da relação. Os Estados Unidos precisam das mercadorias brasileiras para abastecer sua população e o Brasil necessita do mercado para, com sua renda, continuar alavancando a economia nacional, principalmente com a manutenção de empregos nos centros produtores das centenas de mercadorias que compõem a pauta internacional de comércio.

As dificuldades entre os dois países, contudo, não se restringem à tarifa nas exportações. Há a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a estória do pretenso golpe de Estado, as sanções dos Estados Unidos sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades que o governo yankee acusa terem infringido leis e regulamentos daquele país e outras diferenças que, salvo melhor juízo, não devem ser tratados como se fossem um pacote porque, como temas diferentes, um pode inviabilizar os acertos e negociações dos outros.