Operação contra venda de bebida irregular lacra 5 adegas em Bauru

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar (PM), Procon Municipal, Procon Estadual, Secretaria de Aprovação de Projetos e Vigilância Sanitária resultou na interdição de cinco estabelecimentos que vendiam bebidas vencidas aos consumidores, além de apresentarem pendências no alvará de funcionamento. Ao todo, oito estabelecimentos foram vistoriados, entre adegas e bares, e outros ainda serão alvos de novas ações.

A medida tem o objetivo de coibir a venda de bebidas adulteradas no momento em que o País registra 14 casos confirmados e 181 suspeitos de intoxicação por metanol, substância proibida na fabricação de bebidas. São 13 mortes, sendo uma confirmada e 12 suspeitas.

Em Bauru, a Secretaria Municipal de Saúde enviou um protocolo para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sobre como devem ser os procedimentos em caso de suspeita de intoxicação pelo composto químico. Além disso, visando ampliar as medidas legais, a Prefeitura de Bauru publicou, em edição extra do Diário Oficial neste domingo, um decreto que torna mais rígida a fiscalização para coibir a venda de bebidas falsificadas ou adulteradas. Os estabelecimentos flagrados nesta situação terão a licença de funcionamento imediatamente suspensa pelo município.