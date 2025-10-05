Cão de faro acha porções de maconha enterradas no Horto de Bauru

Mais de 30 porções de maconha que estavam enterradas em uma área de mata do Horto Florestal foram apreendidas na tarde da última sexta-feira (3) em Bauru. O entorpecente foi localizado por um cão farejador durante uma vistoria de rotina realizada por equipes de segurança penitenciária.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a ação foi conduzida por agentes do Centro de Progressão Penitenciária 3 (CPP 3) de Bauru, com apoio dos canis da unidade prisional e do Complexo Penitenciário de Pirajuí. Durante a inspeção nos reeducandos que trabalham no Horto - unidade mantida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) - um dos cães sinalizou pontos suspeitos no chão, próximos a árvores.

No local, os agentes encontraram 33 invólucros, metade de um tablete e mais dois pedaços soltos de maconha, totalizando 849 gramas. Como a área onde a droga foi descoberta é de livre acesso ao público e não havia reeducandos por perto no momento da apreensão, não foi possível identificar eventuais suspeitos. O entorpecente foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil, que investiga o caso.