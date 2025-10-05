Força Tática prende procurado pela Justiça e flagra moto furtada

Durante patrulhamento de rotina na área da 4ª Companhia da Polícia Militar, neste sábado (4), equipes da Força Tática prenderam um homem procurado pela Justiça e apreenderam uma motocicleta furtada, no Núcleo Octávio Rasi, na região sudeste de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram o indivíduo, identificado como R.M., em frente à sua residência. No quintal da casa, foi localizada uma motocicleta sem placa, o que despertou a suspeita da equipe.

Ao realizar a consulta dos dados do abordado junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram que ele estava procurado pela Justiça pelo crime previsto no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal). Já a motocicleta, ao ser verificada, apresentou registro de furto ocorrido em 23 de setembro de 2025.