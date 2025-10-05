Baep prende mulher e apreende drogas no distrito de Potunduva

A Polícia Militar, por meio da Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), prendeu na tarde de sexta-feira (3) uma mulher procurada pela Justiça e apreendeu drogas em sua residência, localizada no distrito de Potunduva, em Jaú.

A ação ocorreu por volta das 12h10, após a equipe receber informações sobre o paradeiro da suspeita, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram atendidos pela própria mulher, que colaborou com a abordagem e permitiu a entrada da equipe na casa.

Durante as buscas, os militares encontraram plantas e sementes semelhantes à Cannabis sativa (maconha), além de uma porção da droga já preparada e uma balança de precisão. Todo o material foi apreendido.