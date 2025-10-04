Julgamento do Caso Claudia pode ser adiado?

Bauru estará com a atenção voltada ao Fórum da cidade a partir da próxima quinta-feira (9), data marcada para o julgamento de Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista. As defesas informaram ao Jornal da Cidade que não possuem interesse no adiamento da data, mas não é possível garantir que a sessão será, de fato, realizada.

Ela pode ser postergada momentos antes de seu início, por exemplo, se algum dos réus ou uma testemunha considerada essencial não estiver presente. Pessoas ligadas à Apae, contudo, têm manifestado que a concretização desta etapa representa a esperança de virar uma página dolorosa na história da instituição.

Então secretária-executiva da Apae, Claudia Regina da Rocha Lobo desapareceu na tarde de 6 de agosto de 2024, quando deixou a unidade instituição onde trabalhava, na rua Rodri- S0 Romeiro, no Centro,e embarcou em uma Spin branca. O vefculo foi localizado na manhã seguinte na Vila Dutra com sangue no banco traseiro e um estojo de pistola calibre 380 no assoalho.