Força Tática prende homem com espingarda na zona sul de Bauru

Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (3), um homem com uma espingarda calibre 12 e porções de drogas em um imóvel no Jardim Panorama, na zona sul de Bauru.

Os policiais militares em patrulhamento avistaram o suspeito saindo da residência carregando uma sacola plástica e o abordaram. Nela, havia pinos com cocaína, que ele alegou serem para consumo próprio.

No interior da casa, a equipe visualizou balança de precisão e potes plásticos pequenos com resquícios de entorpecentes sob uma mesa, na sala. Próximo ao sofá, localizaram a espingarda, com quatro cartuchos.