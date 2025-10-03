Força Tática prende homem com espingarda na zona sul de Bauru

Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (3), um homem com uma espingarda calibre 12 e porções de drogas em um imóvel no Jardim Panorama, na zona sul de Bauru.
Os policiais militares em patrulhamento avistaram o suspeito saindo da residência carregando uma sacola plástica e o abordaram. Nela, havia pinos com cocaína, que ele alegou serem para consumo próprio.
No interior da casa, a equipe visualizou balança de precisão e potes plásticos pequenos com resquícios de entorpecentes sob uma mesa, na sala. Próximo ao sofá, localizaram a espingarda, com quatro cartuchos.
Quando questionado sobre a espingarda, segundo o registro policial, o homem negou ser o proprietário, dizendo que não residia naquele local e que o morador havia acabado de sair. Porém, ele acabou detido.
Encaminhado ao plantão policial, juntamente com a espingarda e as drogas, foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.