Homem hostiliza clientes de bar e tenta matar garçom em Bauru

Um homem foi preso pela Polícia Militar no final da noite desta terça-feira (30), em Bauru, após entrar em um bar no Centro da cidade, hostilizar clientes e, ao ser repreendido, tentar matar o garçom com uma faca. O trabalhador, de 31 anos, conseguiu se defender e não foi ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o indiciado, de 42 anos, foi abordado na Praça Rui Barbosa com marcas de sangue nas roupas. Com ele detido, os policiais foram até o bar e ouviram o garçom e o dono do estabelecimento. O local estava revirado, com copos e pratos quebrados.

Segundo relatos, o homem estava alterado e foi solicitado que deixasse o bar devido à agressividade com os clientes. Ele saiu, mas retornou com uma faca e tentou atingir o peito do garçom, que conseguiu se desvencilhar e se proteger com uma cadeira.