JCNET - Sampi Bauru
HOMICÍDIO TENTADO

Homem hostiliza clientes de bar e tenta matar garçom em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia
Viatura da PM no Plantão Policial da Vila Cardia

Um homem foi preso pela Polícia Militar no final da noite desta terça-feira (30), em Bauru, após entrar em um bar no Centro da cidade, hostilizar clientes e, ao ser repreendido, tentar matar o garçom com uma faca. O trabalhador, de 31 anos, conseguiu se defender e não foi ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o indiciado, de 42 anos, foi abordado na Praça Rui Barbosa com marcas de sangue nas roupas. Com ele detido, os policiais foram até o bar e ouviram o garçom e o dono do estabelecimento. O local estava revirado, com copos e pratos quebrados.

Segundo relatos, o homem estava alterado e foi solicitado que deixasse o bar devido à agressividade com os clientes. Ele saiu, mas retornou com uma faca e tentou atingir o peito do garçom, que conseguiu se desvencilhar e se proteger com uma cadeira.

O detido foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de dano e tentativa de homicídio. Ele permaneceu à disposição da Justiça, sem direito a fiança.

