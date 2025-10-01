Tudo tem história, a Justiça Federal em Bauru também

Neste 25 de setembro último a Justiça Federal, através do Tribunal Regional da 3ª Região, inaugurou as novas instalações do Fórum Federal da 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, sediada em Bauru. Trata-se de imóvel de propriedade do Judiciário Federal depois de 31 anos instalado na Sem Limites.
Tudo na vida tem história a dessa conquista começa no final da década de 1980 quando, após a Constituinte de 88, o Judiciário Federal buscou expandir sua presença física, até então tímida em muitos Estados, inclusive no de São Paulo. Essa medida aconteceu através de um Projeto de Lei (PL) que na Câmara dos Deputados teve como Relator o Deputado Nilson Gibson, pernambucano, advogado, considerado briguento, mas no fundo, bom caráter. Sua vida parlamentar foi um rosário de partidos, MDB, depois ARENA, depois PMDB e por último PMN onde foi derrotado quando buscava seu sexto mandato.
Tão logo soube que o Nilson Gibson era o Relator do PL das Subseções da Justiça Federal fui ao seu encontro. Queria saber sobre Bauru que até então tinha seus casos da área submetidos à Campinas. O Gibson de pronto disse: "premiei Bauru, Tidei, terá um Fórum da Justiça Federal". Ele apenas repetia o número vindo do Judiciário. De pronto rebati não se tratar de um prêmio, mas de "fazer o que deveriam ter feito há muito tempo e, agora, uma unidade só não bastava, eram necessárias duas". Surpreso ele disse: "duas?". Respondi: "É pouco para a maior cidade do Centro-Oeste Paulista e Capital do maior entroncamento ferroviário da América Latina".
Surpreso com minha reação, Gibson assentiu. Bauru acabava de obter duas Unidades do Judiciário Federal.
Eleito prefeito de Bauru no final de 1992, encontrei o Judiciário Federal em 1994 buscando um lugar para instalar suas Unidades na cidade. Recebi na Prefeitura o "Juiz Instalador" a procura de um local para "instalar" as Unidades criadas havia quatro anos e até então não implantadas. Chamei o Dr. Daltayr Vallim, chefe de Gabinete, competentíssimo, e solicitei que acompanhasse o "Juiz Instalador" visando o objetivo em questão. Ao final da tarde retornaram e descreveram a negativa das andanças, ficando combinado que o "Juiz Instalador" voltaria na próxima semana.
Na semana seguinte, no final da tarde após nova andança e o mesmo resultado perguntei ao "Juiz Instalador" que tipo de imóvel ele tinha em mente. Tergiversou e disse: "um espaço como este da Prefeitura". Eu disse: "um andar inteiro?" Ele respondeu: "Um andar inteiro como este seria suficiente". Sem titubear eu disse: "então a partir da próxima semana o Senhor terá o primeiro andar deste prédio a sua disposição e desde já o Dr. Vallim vai tomar as providências necessárias e na próxima segunda-feira o primeiro andar estará a vossa disposição". O "Juiz Instalador" num primeiro momento achou que era brincadeira, mas depois qu ando viu que a ordem estava sendo cumprida pelo Chefe de Gabinete, Dr. Vallim, ele perguntou: "o Homem está falando sério?" O Dr. Vallim respondeu: "nunca vi êle falar tão sério assim".
O Judiciário Federal ali foi instalado e por lá ficou durante quatro anos...