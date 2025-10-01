Tudo tem história, a Justiça Federal em Bauru também

Neste 25 de setembro último a Justiça Federal, através do Tribunal Regional da 3ª Região, inaugurou as novas instalações do Fórum Federal da 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, sediada em Bauru. Trata-se de imóvel de propriedade do Judiciário Federal depois de 31 anos instalado na Sem Limites.

Tudo na vida tem história a dessa conquista começa no final da década de 1980 quando, após a Constituinte de 88, o Judiciário Federal buscou expandir sua presença física, até então tímida em muitos Estados, inclusive no de São Paulo. Essa medida aconteceu através de um Projeto de Lei (PL) que na Câmara dos Deputados teve como Relator o Deputado Nilson Gibson, pernambucano, advogado, considerado briguento, mas no fundo, bom caráter. Sua vida parlamentar foi um rosário de partidos, MDB, depois ARENA, depois PMDB e por último PMN onde foi derrotado quando buscava seu sexto mandato.

Tão logo soube que o Nilson Gibson era o Relator do PL das Subseções da Justiça Federal fui ao seu encontro. Queria saber sobre Bauru que até então tinha seus casos da área submetidos à Campinas. O Gibson de pronto disse: "premiei Bauru, Tidei, terá um Fórum da Justiça Federal". Ele apenas repetia o número vindo do Judiciário. De pronto rebati não se tratar de um prêmio, mas de "fazer o que deveriam ter feito há muito tempo e, agora, uma unidade só não bastava, eram necessárias duas". Surpreso ele disse: "duas?". Respondi: "É pouco para a maior cidade do Centro-Oeste Paulista e Capital do maior entroncamento ferroviário da América Latina".