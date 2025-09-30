PM prende ladrões com quase 35 quilos de fios arrancados em Bauru

Dois homens, de 49 e 33 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar com 34,8 quilos de fios de cobre na quadra 1 da avenida Pinheiro Machado, no Parque Santa Edwirges, em Bauru. Eles foram abordados por volta das 22h desta segunda-feira (29).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ambos confessaram que usariam os fios para trocar por pedras de crack, droga da qual afirmaram ser dependentes há pelo menos dez anos. Um deles, entretanto, disse que a dupla não havia furtado o material, mas sim o “achado” já arrancado e espalhado pelo quarteirão.

O outro ainda tentou enganar os policiais militares, passando-se por outra pessoa e apresentando o nome do próprio irmão.