Bauru: escola municipal é invadida e crianças têm aula no escuro

Alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Chaparro Costa, no Parque Santa Edwirges, em Bauru, se depararam com salas de aula, pátio e cozinha sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (29). O motivo foi mais um furto de fiação de cobre, ocorrido entre a noite de domingo e a madrugada.

Apesar da falta de luz, as aulas não foram suspensas e as crianças permaneceram na escola, localizada na alameda Urano, 5-38.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru, para apurar a extensão do prejuízo e saber quais medidas serão adotadas. Em nota, a pasta informou que as aulas estão acontecendo normalmente. A secretaria registrou um boletim de ocorrência após o furto de parte da fiação elétrica e prestou todas as informações para ajudar nas investigações da Polícia Civil. "Ainda no fim de semana, uma equipe técnica da secretaria restabeleceu a energia parcialmente e, nesta segunda-feira (29), está concluindo o serviço de manutenção na unidade", finaliza o texto.