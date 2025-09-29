Placa do busto de Machado de Mello é furtada no Centro de Bauru

A placa que identificava o busto de Joaquim Machado de Mello, na praça que leva seu nome — entre a antiga Estação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e a quadra 1 do Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro de Bauru — foi furtada. O sumiço foi constatado pela reportagem do programa Cidade 360º, parceria entre JC/JCNET e a rádio 96 FM, na manhã desta segunda-feira (29).

O busto, feito de bronze fundido, foi inaugurado em 13 de maio de 1910 e é considerado o monumento mais antigo de Bauru.

A redação do JCNET comunicou o furto à Prefeitura de Bauru, por meio da assessoria de imprensa. Por meio nota, o município lamentou o ocorrido e informou que irá repor o bem público.